Mardin'de uyuşturucu operasyonu
06.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:18
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde H.K'nin aracıyla Nusaybin ilçesinden Kızıltepe ilçesine uyuşturucu sevki yapacağı bilgisine ulaştı.
Kızıltepe ilçesinin Eymirli Mahallesinde durdurulan söz konusu araçta yapılan aramada, sağ ön koltuğun altında 54,72 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan H.K., E.D.,İ.Ç ve A.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA