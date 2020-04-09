Mardin'de uyuşturucu operasyonu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 195 gram esrar ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 195 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Sanayi Mahallesindeki metruk binada ve çevresinde yaptığı kontrolde metruk binanın yanındaki boş arazide metal tepsi içerisinde 195,66 gram esrar buldu.

Yapılan çalışmaları neticesinde uyuşturucuyu bırakan M.Y düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaynak: AA