Mardin'de uyuşturucu operasyonu

Mardin'de uyuşturucu operasyonu

Mardin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu ile ilgili 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

01.09.2019 19:12
Mardin'de uyuşturucu operasyonu

Mardin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu ile ilgili 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığını talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 7,30 gram toz esrar ele geçirildi.

Araçtaki 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et