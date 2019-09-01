Mardin'de uyuşturucu operasyonu

01.09.2019 19:12

Mardin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu ile ilgili 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığını talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 7,30 gram toz esrar ele geçirildi.

Araçtaki 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA