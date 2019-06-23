Mardin'de uyuşturucu operasyonu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir evde yapılan aramada 93,53 gram, bir şüphelinin üzerinde ise 20 fişek eroin ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden birinin tutuklandığı, diğerinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, terör örgütlerinin finans kaynaklarından kaçakçılık ile uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA