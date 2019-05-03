Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu
Mardin'de mart ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 79 şüpheliden, 11'i tutuklandı.
Mardin'de mart ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 79 şüpheliden, 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılana açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Mart tarihleri arasında il genelinde düzenlenen operasyonlarda 9 kilo 663 gram esrar, 365 gram eroin, 40 uyuşturucu hap, 136 gram metamfetamin, 900 gram kenevir tohumu ve 2 tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 79 kişiden 11'i tutuklandı.
Kaynak: AA