Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mardin'de 8 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mardin'de 8 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı, aramalarda 8 kilogram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Kaynak: AA
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