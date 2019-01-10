Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 18 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 18 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 8 Ocak'ta gerçekleştirilen denetlemelerde 18 gram esrar, 2,13 gram metamfetamin, sahte kimlik, ruhsatsız tabanca ve 8 fişek bulundu.
Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaynak: AA