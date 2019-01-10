Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 18 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 8 Ocak'ta gerçekleştirilen denetlemelerde 18 gram esrar, 2,13 gram metamfetamin, sahte kimlik, ruhsatsız tabanca ve 8 fişek bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaynak: AA