Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kilo 700 gram esrar, 24 uyuşturucu hap ve 2,61 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla 7, uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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