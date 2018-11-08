Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki bidonda bin 800 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 Kasım'da Midyat ilçesinin Acırlı Mahallesi'nde yapılan aramada iki bidon içerisinde 66 paket halinde bin 800 gram esrar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığınca kamu güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu, sigara ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.