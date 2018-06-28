Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde yapılan aramada 12 kök Hint keneviri bitkisi, 46 gram kurutulmuş esrar ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Haziranda Mardin İl Jandarma Komutanlığının istihbarı çalışmaları neticesinde bir ikamette arama yaptı.

Aramada, 12 kök Hint keneviri bitkisi, 46 gram kurutulmuş esrar maddesi ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.