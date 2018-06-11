Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda "Bağımlılık Yapıcı Madde Ticareti" yapıldığı tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 415 uyuşturucu hap ele geçirildi, ev sahibi Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.