Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kilogram esrar ele geçirildi.
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütünün finans kaynağı uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17 kilo 323 gram esrar, 622 gram eroin, 1 gram kokain, 2,51 gram metamfetamin ve satışa hazır 33 fişek esrar, 57 fişek eroin, 3 fişek kokain, 1 fişek metamfetamin ile tabanca ele geçirdi.
Olaylarla ilgili gözaltına alınan 67 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.