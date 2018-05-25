Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mardin'in Midyat ilçesinde bin 264 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 22 Mayıs'ta İl Jandarma Komutanlığınca Midyat ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde bin 264 kök Hint keneviri bitkisinin ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı, bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, huzur ve güvenliği sağlamak için operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.