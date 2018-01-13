Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, onların ifadeleri doğrultusunda uyuşturucu madde temin ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.