Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

23.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:06
Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bahçede hint keneviri yetiştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bahçede hint keneviri yetiştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla, İlkadım Mahallesi'nde hint keneviri yetiştiriciliği yapıldığı bilgisi edinildi. Bu kapsamda harekete geçen jandarma, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, bahçede bir miktar Hint keneviri ile yaklaşık 2 kilo esrar buldu. Esrar ve Hint kenevirine el koyan ekipler, adresteki D.T. ve M.A.'yı gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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