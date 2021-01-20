Uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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Uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

20.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:00

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

İlçede 12 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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