Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

20.01.2021 14:16 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:19
Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

MARDİN'in Midyat ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Midyat Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları bilgisi üzerine 13 şüpheliyi 3 ay boyunca takibe aldı. Elde edilen deliller doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması amacıyla 125 kişilik personelle 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli, gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi. 

 


Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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