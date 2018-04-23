Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, İl Jandarma ekiplerince Artuklu ilçesinde bulunan eğitim kurumlarının çevresinde uyuşturucu satışı yaparak, öğrencilerin uyuşturucu tuzağına çekmeye çalışanlara yönelik operasyon yapıldı.

Çalışmada gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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