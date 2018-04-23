Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, İl Jandarma ekiplerince Artuklu ilçesinde bulunan eğitim kurumlarının çevresinde uyuşturucu satışı yaparak, öğrencilerin uyuşturucu tuzağına çekmeye çalışanlara yönelik operasyon yapıldı.
Çalışmada gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.