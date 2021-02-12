Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Artuklu ilçesinde yol uygulamasında durdurulan takside yapılan aramada, iki yolcunun üzerinde 1,61 gram metamfetamin, 3,43 gram esrar ile esrar kullanma aparatı ele geçirildi. Yolcu C.Y. ve S.A. gözaltına alındı.

Derik ilçesinde yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde arama köpeği Sabuh ile yapılan aramada ise 3 gram esrar ele geçirildi.

Esrarın otobüste yolcu olarak bulunan F.A'ya ait olduğunun tespit edilmesi üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar