Mardin'de Uyuşturucu Operasyonları

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarından gözaltına alınan 59 kişiden 16'sının tutuklandığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında, 24 Haziran'da başlatılan ve 7 Temmuz'a kadar süren operasyonlarda 39 gram kubar esrar, 6 kök Hint keneviri, 260 gram eroin, 971 uyuşturucu nitelikte hap, 5 gram metamfetamin, satışa hazır halde 12 fişek esrar ve satışa hazır halde 67 fişek eroin ele geçirildiği belirtildi.



Operasyonlarda 59 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı ifade edilen açıklamada, 16 şüphelinin tutuklandığı, 2 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.



Açıklamada, terör örgütlerinin finans kaynaklarına ve gençliği zehirleyen zehir satıcılarına yönelik mücadelenin devam edeceği kaydedildi.