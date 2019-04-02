Mardin'de Uyuşturucu Operasyonları

Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.



Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde son bir ayda 40 kilogram esrar, 192 gram eroin, 38 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonlarda 115 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA