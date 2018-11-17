Mardin'de Uyuşturucu Operasyonları
Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 967 uyuşturucu hap, 32 gram eroin, 96 gram esrar ve 7 gram kokain ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 18 şüpheli de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.