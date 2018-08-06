Mardin'de Uyuşturucu Operasyonları
Mardin'de polis ekiplerince geçen ay yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheliden 12'sinin tutuklandığı bildirildi.
Mardin'de polis ekiplerince geçen ay yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheliden 12'sinin tutuklandığı bildirildi.
Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen ay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde 38 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 26'sı adli kontrol kararı ile salıverildi.
Operasyonda şüphelilerin üzerinde ikamet ve araçlarında 2 kilo 40 gram eroin, 386 gram esrar ve 35 uyuşturucu hap ele geçirildi.