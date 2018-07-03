Mardin'de Uyuşturucu Operasyonları
Mardin'de 6 ayda düzenlenen operasyonlarda 852 kilo 305 gram esrar, 1 kilo 551 gram eroin, 74 gram kokain ele geçirildiği bildirildi.
Mardin'de 6 ayda düzenlenen operasyonlarda 852 kilo 305 gram esrar, 1 kilo 551 gram eroin, 74 gram kokain ele geçirildiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.
Çalışmalar kapsamında 6 ayda 852 kilo 305 gram esrar, 1 kilo 551 gram eroin, 74 gram kokain, 3,54 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 95 gram Hint keneviri tohumu, 127 kök Hint keneviri ve 3 bin 163 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.