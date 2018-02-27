Mardin'de Uyuşturucu Operasyonları

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "bağımlılık yapıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesi" amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, farklı tarihlerde düzenlenen 3 operasyonda 8 kilo 826 gram bağımlılık yapıcı madde ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilecek.