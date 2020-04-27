Mardin'de uygunsuz davranış sergileyen polis hakkında işlem başlatıldı Mardin'in Derik ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan kontroller sırasında iş yeri sahibine uygunsuz davranış sergileyen polis memuru, görevden el çektirilerek hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan kontroller sırasında iş yeri sahibine uygunsuz davranış sergileyen polis memuru, görevden el çektirilerek hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Derik ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 25 Nisan'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kontroller yapıldığı sırada bir polis memurunun iş yeri sahibine yönelik uygunsuz davranış sergilediği anların ortaya çıkarmasının ardından harekete geçen Derik Kaymakamlığı, görüntülerden kimliği tespit edilen polis memuruna görevden el çektirdi. Derik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu görülmesi üzerine görevli ekip tarafından gerekli işlemler yapıldığı esnada hiçbir şekilde tasvip edilmeyecek, uygunsuz davranış sergilediği tespit edilen görevli polis memuru hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından personele görevden el çektirilmiştir" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA