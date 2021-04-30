Mardin'de uygulama noktasında uyuşturucu ele geçirildi
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Mardin'de uygulama noktasında uyuşturucu ele geçirildi

Mardin'de uygulama noktasında uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama esnasında durdurulan ticari taksideki yolcuların üstünde metamfetamin ve toz esrar ele geçirildi.

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama esnasında durdurulan ticari taksideki yolcuların üstünde metamfetamin ve toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aksu Mahallesi mevkiinde icra edilen yol kontrol ve arama esnasında durdurulan ticari takside yolcu olarak bulunan M.Ş.Y. ve Ş.T. isimli şahısların üstünde yapılan aramada 2 gram metamfetamin ile 1 kilogram toz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu malzemeler muhafaza altına alınırken M.Ş.Y. ve Ş.T. isimli şahısların 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma' suçundan jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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