Mardin'de uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı, 22 araç sürücüsüne 6 bin 278 lira trafik idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, emniyet ekipleri il genelinde "Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığının Önlenmesine" yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada, 34 umuma açık eğlence mekanı, 46 iş yeri, 49 metruk bina ve 4 otogar kontrol edildi, 368 araç ve 2 bin 921 kişi sorgulandı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı, 22 araç sürücüsüne 6 bin 278 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA