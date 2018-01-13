Mardin'de Uygulama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada aralarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan da yakalama kararı bulunan 28 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçede uygulama yapıldığı bildirildi.

Uygulamada, aralarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan da yakalama kararı olan 28 zanlının yakalandığı belirtilen açıklamada, ayrıca 512 aracın sorgulandığı, 70 araca cezai işlem uygulanarak, 35 bin lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan aramalarda 2 av tüfeği, kuru sıkı tabanca, 97 fişek ve 4 bin 140 korsan kitap ele geçirildi. Terör örgütlerinin finans kaynakları olan her türlü kaçakçılık olayının engellenmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürecektir."