Mardin'de üst aramasında uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı - Haberler
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Mardin'de üst aramasında uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

AA, Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'de üst aramasında uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde minibüste üzerinde 40 gram uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

MAZIDAĞI, MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde minibüste üzerinde 40 gram uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yol kontrol faaliyetinde uyuşturucu madde arama köpeklerinin minibüste yolcu olarak bulunan M.Ö'ye tepki vermesi üzerine üst araması yapıldı.

Aramada, üzerinde yaklaşık 30 gram eroin ve 10 gram metanfetamin ele geçirildi.

Mazıdağı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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