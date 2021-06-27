Mardin'de üreticilere 38.5 milyon lira hibe desteği
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Mardin'de üreticilere 38.5 milyon lira hibe desteği

Mardin'de üreticilere 38.5 milyon lira hibe desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen kırsal kalkınma destekleri kapsamında Mardin'de bu yıl 2'si alt yapı projesi, 30'u ekonomik yatırımlar olmak üzere toplamda 32 projeye 38 milyon 535 bin lira hibe desteği sağlanacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen kırsal kalkınma destekleri kapsamında Mardin'de bu yıl 2'si alt yapı projesi, 30'u ekonomik yatırımlar olmak üzere toplamda 32 projeye 38 milyon 535 bin lira hibe desteği sağlanacağı belirtildi.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarının Desteklenmesine Dair Hibe Programından yararlanmak üzere müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerce yapılan proje başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığımızca değerlendirilerek sonuçlandırıldı. Proje kapsamında Mardin'den 32 proje üreticisine hibe desteği verilecek. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2020-2021 başvuru döneminde yapılan başvurulardan merkez değerlendirme komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde altyapı yatırımları konusunda 2. Ekonomik Yatırımlar konusunda 30 proje kabul edilirken, Mardin'deki yatırımcılara toplam 38 milyon 535 bin TL hibe tahsis edildi. Yatırımcıların projelerini başarıyla tamamlamaları halinde hibeye esas proje tutarlarının yüzde 50'si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacağı bildirildi.

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında son 14 yılda Mardin'de 367 projeye yaklaşık olarak 165 milyon TL hibe desteği verildiği kaydedildi. Bu projelerle kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. - MARDİN

Mardin'de üreticilere 38.5 milyon lira hibe desteği
Mardin'de üreticilere 38.5 milyon lira hibe desteği
Mardin'de üreticilere 38.5 milyon lira hibe desteği
Mardin'de üreticilere 38.5 milyon lira hibe desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de üreticilere 38.5 milyon lira hibe desteği - Haberler Ekonomi
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