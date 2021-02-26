Mardin'de "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Çevrimiçi İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Çevrimiçi İstişare Toplantısı" gastronomi temasıyla gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğündeki toplantıya, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili İhsan Tolga Korucu, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin, Olgunlaşma Enstitü Müdürü Metin Değer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç, Artuklu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlari Bölüm Başkanı Dr. Sema Gürbüz, Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Gülseren Özaltaş Serçek, Halk Eğitim Müdürü Ufuk Çete, Mardin Turizm ve Otelcilik Dernek Başkanı Özgür Güngör, Dicle Kalkınma Ajansından Emine Tuğba Alpaslan katıldı.

Korucu'nun UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dair gerçekleştirdiği sunumuyla başlayan toplantıya, Oğuz'un konuşmasıyla devam edildi.

Şahin de Mardin'in geçmişten gelen kadim mutfak kültürünün hak ettiği yerde olmadığını belirtti.

Mardin'in kadim bir mutfağı olduğunu, ancak henüz hak ettiği yerde bulunmadığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Kentimiz gastronomide ulusal ve uluslararası arenada ileriye taşımak amacıyla gastronomi temasıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına başvuru için yereldeki tüm paydaşların birlikteliği ve Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş'ın desteğiyle süreci başlatacağız. Bu süreç, şehrimiz ve özellikle mutfağımızın ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği yere gelmesi için büyük bir adım. Bu adım şehrimize ve mutfağımıza büyük kazanımlar getirecek. Şimdiden Mardin'imize hayırlı olsun."

Katılımcıların, UNESCO yaratıcı şehirler ağına başvuru süreci, izlenecek yol, Mardin'in mutfak kültürü, yerelde gastronomiye ilişkin yapılan çalışmalar, genel değerlendirmeler ve planlanan projelerin istişaresiyle toplantı sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz