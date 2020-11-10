Mardin'de Umut Kervanı Evi Projesi

Mardin Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Umut Kervanı Evi Projesini hayata geçirdi.

Mardin Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Umut Kervanı Evi Projesini hayata geçirdi.

Mardin Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Akman, yetim ve muhtaçlar için yeni bir çalışma başlattıklarını, dernek binasında proje kapsamında yetim ve muhtaçların giyim ve ayakkabı ihtiyaçlarını giderebildikleri iki bölümlü bir alan oluşturduklarını söyledi.

Akman, "Allah'ın izniyle 500 aileye ulaştıracak giyim elimizde var, bu sayı ileriki süreçte hayırseverlerin desteğiyle bin aileye ulaşacaktır. Gelin hep beraber yetim ve muhtaçların kışlarını bahara çevirelim. Soğuklar basmadan yetim ve muhtaçların bot ve mont ihtiyacını da elbirliğiyle giderelim. Şimdiden hayırsever kardeşlerimizin yaptığı ve yapacakları hayırları rabbimiz izzeti dergahında kabul etsin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz