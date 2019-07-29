Mardin'de umre ödüllü meal sınavı yapılacak

Mardin'de Kur'an Nesli Platformu tarafından umre ödüllü meal sınavı yapılacak.

Platformun Mardin temsilcisi Mücahit Önen, yaptığı açıklamada,15 Eylül'de umre ödüllü "Kur'an Nesline Kur'an Pınarı" yarışması düzenleyeceklerini söyledi.

Sınavın 4 kategoriden oluşacağını ve başvuruların 20 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirten Önen, yarışmada gençler ve yetişkinler için hazırlanan "Kur'an Nesline Kur'an Pınarı" adlı kitabın esas alınacağını ifade etti.

7'den 70'e bütün yaş gruplarını Kur'an-ı Kerim ile buluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Önen, şöyle dedi:

"Toplumun her kesimini kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in mesajları ile buluşturarak, ilahi mesajların öğrenilmesi amacıyla gerçekleştireceğimiz yarışma 15 Eylül Pazar günü yapılacak. Şimdiye kadar kayıt yaptırmayanları, ailece kayıt yapmaya davet ediyoruz. Böylece bütün aile bireyleri beraber çalışmış olacak. Kur'an iklimi bütün aile de yaşanmış olacak. Umre, bilgisayar, altın, bisiklet ve tablet olmak üzere 500'ün üzerinde ödülün verileceği bu yarışma için başvurular devam ediyor."

Kaynak: AA