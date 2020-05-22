Mardin'de ücretsiz maske dağıtıldı Mardin Büyükşehir Belediyesi, açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından esnaf ve vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından esnaf ve vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Mardin'de İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

Vatandaşlardan Murat Demir, bu zor süreçte maske takmanın önemini bildiklerini ifade ederek, ücretsiz dağıtılan maskeler için teşekkür etti.

Kaynak: AA