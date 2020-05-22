Mardin'de ücretsiz maske dağıtıldı
Mardin Büyükşehir Belediyesi, açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından esnaf ve vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirdi.
22.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:23
Mardin Büyükşehir Belediyesi, açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından esnaf ve vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Mardin'de İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.
Vatandaşlardan Murat Demir, bu zor süreçte maske takmanın önemini bildiklerini ifade ederek, ücretsiz dağıtılan maskeler için teşekkür etti.
Kaynak: AA