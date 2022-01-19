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Mardin'de uçak seferleri iptal edildi

Mardin'de uçak seferleri iptal edildi
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'de kar yağışı ve tipi nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

MARDİN (AA) - Mardin'de kar yağışı ve tipi nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul, İzmir ve Ankara'ya bugün yapılması planlanan karşılıklı uçak seferleri gerçekleştirilemedi.

Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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