Mardin'de Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 3 Suriyeli yakalandı
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Mardin'de Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 3 Suriyeli yakalandı

02.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:09
Mardin'de Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 3 Suriyeli yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 3 Suriyeli gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan biri terörist 3 Suriyeli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinin Suriye sınırında yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3 kişi tespit edildi.

Hudut birliklerince yakalanan 3 Suriyeli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu yakalanan S.M.K'nin, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan terörist, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Diğer kişilerin ise İl Göç İdaresi ekiplerince sınır dışı edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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