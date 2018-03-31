Mardin'de "Türkiye Huzur Güven Uygulaması"

" Türkiye Huzur Güven Uygulaması 11" kapsamında ülke genelinde düzenlenen asayiş denetimleri, Mardin'de de yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında 64 ekipte görevli 579 personelin ve 3 arama köpeğinin katılımıyla il genelinde denetimler yapıldı.

104 araç ve bin 938 kişinin sorgulandığı uygulamada, hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi gözaltına alındı, 11 kişiye adli-idari işlem uygulandığı, 2 araca ise 216 lira ceza kesildi.