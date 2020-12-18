Mardin'de turizmin geleceği toplantısı yapıldı
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Mardin'de turizmin geleceği toplantısı yapıldı

18.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:54
Mardin'de turizmin geleceği toplantısı yapıldı

Mardin'de "Turizmin Geleceği" konulu toplantı yapıldı.

Mardin'de "Turizmin Geleceği" konulu toplantı yapıldı.

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında, belediyede gerçekleştirilen toplantıda, Mardin turizmi her yönüyle değerlendirildi.

Demirtaş, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi salgınına bağlı olarak ülkeler arası alınan tedbirler nedeniyle turizm sektörünün olumsuz etkilendiğini söyledi.

İnanç ve kültür turizminin önemli noktalarından biri olan Mardin'in turizmini geleceğe hazırlamak için çeşitli projeler üzerinde çalışıldığını belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Farklı medeniyetleri bünyesinde barındıran tarihi camileri, medreseleri ve kiliseleriyle inanç ve kültür turizminde önemli bir yer tutan Mardin'imizin turizm hareketliliğini artmak için turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla ortak hareket ediyoruz. Özellikle şehrimizin tarihi dokusu ve kültürel yapısıyla önemli turistik alanı olan Dara Antik Kentine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Mardin'de sürdürülebilir bir turizm için çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Mardin'in geleceği üzerinde turizm sektörünün sahip olduğu etkinin bilincindeyiz. Pandemi olarak nitelendirilen salgının ardından eski normal hayatlarımıza dönüldüğünde oluşacak turist hareketliliğine hazırlıklı olmak için eylem planlarımızı hazırlıyoruz."

Toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı Büyükşehir Genel Sekreteri Murat Süzen, Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Serhat Harman, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili İlhan Şık, DİKA yetkilileri ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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