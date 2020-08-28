Mardin'de turizmciler eylül ayından umutlu MARDİN (İHA) – Binlerce yıllık geçmişi bulunan ve önemli tarihi yapıları bünyesinde barındıran Mardin'de esnaf gözünü, turist sayısında artışın yaşanmasının beklendiği eylül ayına çevirdi.

MARDİN (İHA) – Binlerce yıllık geçmişi bulunan ve önemli tarihi yapıları bünyesinde barındıran Mardin'de esnaf gözünü, turist sayısında artışın yaşanmasının beklendiği eylül ayına çevirdi. Her yıl yoğun turist akınının yaşandığı sonbaharda otel, restoran, kafe işletmecileri ile rehberler tüm hazırlıklarını tamamlayarak eylül ayını beklemeye başladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya korona virüs, tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi turizm sektörünü de ciddi bir şekilde etkiledi. Son birkaç yılda turistlerin inanç ve kültür turizmi olarak gözde mekanı haline gelen Mardin, tarihi yapıları, etnik kültürel yaşamı ve hoşgörüsüyle kapılarını tekrar turistlere açmaya hazırlanıyor. Virüs bulaşma riskini azaltmak isteyen turizm işletmeleri, tüm tedbirleri alarak gözlerini yoğunluk yaşanması beklenen eylül ayına çevirdi.

"Ciddi bir beklenti içerisindeyiz"

Mardinli restoran işletmecisi ve MARGİAD Başkan Yardımcısı Nurullah Yalçın, sonbahar ayı için ciddi bir beklenti içerisinde olduklarını söyledi. Yalçın, "Mardin'de yüksek kesimde bulunan restoranımızdan bakıldığında Mezopotamya Ovasının tümünün göründüğü şark odamızda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Mardin kozmopolit bir şehir, herkesi masal kentimize bekliyoruz. Eylül ayı için şu an ciddi anlamda bir beklenti içerisindeyiz. Korona virüs nedeniyle turizmde yaşanan sektenin son baharda telafisi olacağını düşünüyoruz" dedi.

"Eylül ayı için umudumuz var"

Mardin turizmi için eylül ayından umutlu olduklarını vurgulayan tur rehberi Ekrem Akkaya ise kıyı turizmini örnek göstererek, "Bütün otel, restoran ve kafeler hijyen kurallarına ciddi bir şekilde riayet ediyor. Aslında turist çekebiliriz. Çünkü bu yaz batı ve Ege bölgeleri kıyılarına bayram süresince çok büyük bir akın oldu. İnsanlar, Mardin'i medyadan değil ruhlarının atmosferini yaşadığı bir şekilde yaşamalarını isteriz. Bizler tur rehberleri olarak masa sayılarımızı düşürdük. Korona virüse karşı tedbirlerimizi aldık" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA