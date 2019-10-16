Mardin'de turizm hareketliliği esnafın yüzünü güldürüyor

16.10.2019 11:48

KÜLTÜR ve inanç turizminin önemli merkezlerinden Mardin ve Midyat ilçesinde ziyaretçi hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından da rezervasyon iptalleri yaşanmayan bölgedeki turizm hareketliliği esnafın yüzünü güldürüyor.

Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla Mardin ve tarihi ilçesi Midyat'a turist ilgisi sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın sınırları içesinde bulunan Mardin ve Midyat'ta önceki aylar yapılan otel rezervasyonlarını olumsuz etkilemedi. Yerli ve yabancı turistlerin Mardin ve tarihi ilçesi Midyat'a gelişleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Mardin Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Azad Güngör, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla otellerdeki rezervasyonlarda iptalin pek olmadığını ifade etti. Mardin ve Midyat'ta otellerde doluluk oranının yüzde 80 olduğunu aktaran Güngör, Mardin ve Midyat ilçesinde güvenlik açısından hiçbir sıkıntımız yok. Ciddi anlamda bir rezervasyon iptalimiz de yok" dedi.Midyat'ın tanıtımına yönelik özel projeler hazırladıklarını aktaran Midyat Belediye Başkanı AK Parti'li Veysi Şahin, tarihi ilçeye yıl sonuna kadar 3 milyon turistin geleceğini söyledi. Şahin, "Tarihi ilçede turizmi canlandırmak için özellikle yaptığımız çalışmaların tarihi mekanları bir restore etmek oldu. İnanç ve kültür turizmini geliştirmek için tarihi mahallelerimizde sokak geliştirmeleri, eski tarihi çarşıları onarma ve turizme yönelik projeleri başlatmak oldu. Midyat'ı adeta küllerinden yeniden doğuruyoruz. Bu çalışmalarımızın semeresini, meyvesini de çok kısa sürede aldık. Bu sene sonu hedefimiz olan 2 milyon turist sayısını 9 ayda yakaladık. Şimdi de 2 milyon olan hedefimizi yıl sonuna kadar 3 milyona çıkardık" dedi.'AVRUPA BİRLİĞİNİ GÖRMEK İSTEYEN MİDYAT'A GELSİN'Midyat'ın sahip olduğu kültürel değerlerin önemini de değinen Şahin, "Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla temasa geçip buraya turizm alanında yatırım yapmaları için girişimlerde bulunuyoruz. Midyat, Güneydoğu'nun parlayan yıldızı, binlerce yıllık kadim şehrimizde Türkler, Kürtler, Süryaniler, Yezidiler, Araplar hep bir arada huzur ve barış içinde yaşadık. Bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Gerçek Avrupa Birliğini görmek isteyen Midyat'a gelsin. Kilise ve cami kapı komşusu. Süryani, Yezidi ve Müslüman birlikte yaşıyor. Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice'yi birlikte konuşuyoruz. Gerçek Avrupa Birliği Midyat'ta zaten yaşanıyor ve bu böyle de devam edecek" diye konuştu.'1500 YILLIK MANASTIRDA OLMAK ÇOK ETKİLEYİCİ'Hollanda'dan Midyat'ı gezmeye gelen Stef Maxwell, Midyat'ın tarihi binlerce yıllık geçmişi olan mekanlarını tek tek ziyaret ettiğini belirterek, "Buraları ziyaret etmek bana büyük bir heyecan ve zevk verdi. Tarihe ait mekanlar çok ilgi çekiyor. Bin yıl önce bin 500 yıl önceki kiliselerde, manastırlarda olmak çok etkileyici. Buradan dostlarıma aileme güzel hediyeler aldım" dedi.'ÖNYARGILARLA GELDİM, KEŞKE DAHA ÖNCE GELSEYDİM'Almanya'dan uzun bir yolculuğun ardından Mardin ve tarihi Midyat ilçesini ziyarete geldiklerini anlatan Elif Ademoğlu ise şunları söyledi: "Buraya gelmeden önce gerçekten de önyargılarım vardı. Çok değişik düşünceler vardı ben de. Bize burayı hep çok kötü insanları, kötü şartları var diye göstermişlerdi. Ama buraya gelince çok farklı bir duyguya kapıldım çok farklı bir manzarayla karşılaştık her şey çok güzel. Keşke daha önce gelseydim."YIL SONU HEDEFLENEN 2 MİLYON SAYISINA İLK 9 AYDA ULAŞILDISüryanilerinin merkezi durumunda bulunan Mardin'in Midyat İlçesi, 2019 yılının ilk 9 ayında yerli ve yabancı turist akınına uğradı. 12 bin yıllık tarihe sahip olan ve birçok medeniyete beşiklik eden Midyat'ı günde ortalama 5 ile 10 bin arasında turist ziyaret etti. Açık hava müzesi konumundaki Midyat ilçesi, huzur iklimi sayesinde yıl sonunda hedeflenen 2 milyon turist sayısına ilk 9 ayda ev sahipliği yaptı.TURİSTLERİN GÖZDESİHuzur ve güvenin sağlanması ile birlikte GAP'a tur düzenleyen bütün turistlerin gözdesi olan Midyat'ın tarihi taş evlerini, hanlarını, camilerini, kiliselerini ve manastırlarını gezme, bölge kültürünü ve tarihini yakından tanıma fırsatı buluyor. Şehir merkezinde Midyat Gümüşçüler Çarşısı'nda başlayan gezi, Mor Gabriel Manastırı, Konukevi, Gelüşkehanı, Mor Barsom Kilisesi, Cevat Paşa Cami, Estel Kent Müzesi ve tarihi sokaklara gerçekleştiren ziyaret ile tamamlanıyor.