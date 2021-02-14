Mardin'de turistler, sıcak havada tarihi kenti gezmenin keyfini yaşadı
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Mardin'de turistler, sıcak havada tarihi kenti gezmenin keyfini yaşadı

14.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:07
Mardin'de turistler, sıcak havada tarihi kenti gezmenin keyfini yaşadı

MARDİN'de kısıtlamadan muaf turistler, bahar havasının yaşandığı kentin tarihi sokaklarının keyfini çıkardı.

MARDİN'de kısıtlamadan muaf turistler, bahar havasının yaşandığı kentin tarihi sokaklarının keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 14 dereceye ulaştığı kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlendi.

Türkiye'de birçok şehirde soğuk ve karlı hava etkili olurken, Mardin'de hava sıcaklığı 14 dereceye ulaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kentin tarihi sokakları boş kaldı. Turizm acenteleri aracılığıyla kente gelen Türk turistler de tarihi mekanları gezerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Sıcak havaya rağmen kent genelinde kısıtlamaya uyan vatandaşlar, balkonlarına çıkarak güneşli havanını tadını çıkardı. Çocuklar da oyunlarını balkonlarında oynadı. Güvenlik güçleri, kentin değişik noktalarında denetimlerini sürdürerek, durdurdukları araçların sürücü ve yolcularının kısıtlamadan muaf olup olmadığını kontrol etti.

Kente turist getiren acentenin yetkilisi, Fırat Algül, "Malatya ve Elazığ'dan misafirler getirdik. Kentin tarihi dokusunu yakından görmeye, hissetmeye geldik. İlçeler dahil olmak üzere burada bir tur tamamladık. Herkesi mutlaka Mardin'i görmeye davet ediyorum. Misafirlerimiz de Mardin'i çok sevdi" dedi.Malatya'dan Mardin'i gezmeye gelen Hilal Alkan, "Tarih kokan böyle bir şehir daha önce görmedim. Mardin'in havası, atmosferi bambaşka. Gerçekten Türkiye'de görülmesi gereken en önemli yerlerden biri" diye konuştu.Balkonlarında oyun oynayan çocuklar da, koronavirüsün ne kadar tehlikeli olduklarını bildikleri için evlerinde kaldıklarını söyledi.

 


Mardin'de turistler, sıcak havada tarihi kenti gezmenin keyfini yaşadı
Mardin'de turistler, sıcak havada tarihi kenti gezmenin keyfini yaşadı
Mardin'de turistler, sıcak havada tarihi kenti gezmenin keyfini yaşadı
Mardin'de turistler, sıcak havada tarihi kenti gezmenin keyfini yaşadı
Mardin'de turistler, sıcak havada tarihi kenti gezmenin keyfini yaşadı
Mardin'de turistler, sıcak havada tarihi kenti gezmenin keyfini yaşadı
Mardin'de turistler, sıcak havada tarihi kenti gezmenin keyfini yaşadı
Mardin'de turistler, sıcak havada tarihi kenti gezmenin keyfini yaşadı
Mardin'de turistler, sıcak havada tarihi kenti gezmenin keyfini yaşadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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