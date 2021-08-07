Mardin'de turist akını yaşanıyor
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Mardin'de turist akını yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | Kültür Sanat

Mardin'de turist akını yaşanıyor Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Mardin tarih, inanç ve kültürü ile hafta sonları turistlerin akına uğruyor.

Mardin'de turist akını yaşanıyor

MARDİN - Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Mardin tarih, inanç ve kültürü ile hafta sonları turistlerin akına uğruyor.

Mardin'e gelen turistler taş evlerin bozulmamış yapısını hayranlıkla izliyor. Mardin'in tarihi bir şehir olduğunu söyleyen Muhittin Erkek, "Biraz daha restorasyon yapılırsa ve yeterli sayıda gezi rehberleri oluşturulursa daha etkili bir şekilde gezilebileceğini düşünüyorum. Mardin klasik olacak ama dinlerin, dillerin ve kültürlerin bir arada buluştuğu insanların bir birlerine hoşgörü ile baktığı tarihi bir kentimizdir" dedi.

Mardin'in dışarıdan bakıldığı gibi değil, yaşayanın anladığı bir şehir olduğunu dile getiren Merve Gün, "Bence bura dışarıdan ne kadar güzel görünürse görünsün içinde yaşandığı zamandan başka bir arzular katıyor. Buranın taş evlerinin olması, insanların birbirleri ile olan samimiyetini dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanların bir arada yaşadığı bir şehir. Burada bizim için en önemli şey bu bence Türkiye için en önemli şey bu. Birbirimizi olduğu gibi kabul ediyoruz. Bence bu çok güzel bir şey, sadece bununla da kalmıyoruz" dedi.

Mardin'in turizm açısından çok çok güzel bir şehir olduğunu ve insanların buraya gelip görmesi gerektiğini kaydeden Gün, "Sürekli insanlar tatillerde denizi görmek isterler ama bence önemli olan deniz değildir. Bazen tarihi yer birçok şeyden daha önemlidir diye düşünüyorum. Yeni şeyler görmeniz, yeni yerler keşfetmek dileklerimle Mardin'e gelin" ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan Mardin'e gezmeye gelen Harun Aluş, buranın tarihi dokusunun çok hoşuna gittiğini kaydetti. Aluş, "Şu an KPSS'ye hazırlanıyorum, ileride bir gün atanırsam anneme buraya gezdirmeye getirmeyi düşünüyorum. Mardin benim çok hoşuma gidiyor. Türkiye'nin çok şehrini gezdim ama Mardin kadar beni etkileyen bir şehir görmedim. Denizi yok ama bereketli toprakları gösterebilirsiniz. Manzarası çok güzel benim çok hoşuma gidiyor. Burası gezilip görülmesi gereken her dilden her ırktan insanın bulunduğu bir yer, beraber barış içinde nasıl yaşanılabilir bunu gösteren örnek bir şehirdir" şeklinde konuştu.

Mardin'de turist akını yaşanıyor
Mardin'de turist akını yaşanıyor
Mardin'de turist akını yaşanıyor
Mardin'de turist akını yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik

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