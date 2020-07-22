Mardin'de traktörle kamyonet çarpıştı: 3 yaralı Mardin'in Midyat ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat-Cizre karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 LG 093 plakalı kamyonet ile traktörler çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyonet refüjde bulunan direğe çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından traktör ve kamyonet, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA