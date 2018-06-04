Mardin'de Trafik Kazası: 8 Yaralı
MARDİN (AA) – Mardin'in Savur ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
MARDİN (AA) – Mardin'in Savur ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hıdır Omay'ın kullandığı 47 PN 670 plakalı minibüs İçören Mahallesi civarında devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü Omay ile Hamdiye Teymur, Büşra Teymur, Huriye Tekin, Ayşe Orbay, Şehmus Kurşun, Samire Gültekin, Şemse Polent ve Muhammed Enes Tekin 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.