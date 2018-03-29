Mardin'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Selahattin Salçan yönetimindeki 21 AJ 232 plakalı otomobil, Zeynel Abidin Erdem Bulvarı Cizre Kavşağında Ramazan Aktürk idaresindeki 47 AH 054 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Botan Salçan, Asya Salçan ve Güneş Şahin yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.