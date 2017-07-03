Mardin'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Nusaybin Cumhuriyet Caddesi'nde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 35 KE 3880 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen pikap çarpıştı.



Kazada, otomobildeki Bahar Engin (24), Songül Engin (27), İbrahim Birsin (28) ve Sevda Engin (21) yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri, kazanın ardından pikabıyla olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



Öte yandan, yaralıların gelin kınasına gittikleri öğrenildi.