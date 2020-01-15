Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı
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Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

15.01.2020 21:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:00
Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı

'in ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Mahallesinde plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan Mehmet Emin ve Mehmet Selim Aslan, Robin Avcı, Mehmet Veyi Aksoy, yaralandı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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