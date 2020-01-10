Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı
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Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

10.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:40
Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı

'de meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 BH 1000 plakalı otomobil, Midyat-Dargeçit kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, 47 LG 312 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada, yaralanan biri çocuk 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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