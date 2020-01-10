Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı
Mardin'de meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Mardin'de meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 BH 1000 plakalı otomobil, Midyat-Dargeçit kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, 47 LG 312 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada, yaralanan biri çocuk 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.