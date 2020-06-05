Mardin'de trafik kazası: 3 yaralı
Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
05.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:59
Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği nerüz belirlenemeyen 01 BJT 35 plakalı otomobil, Nusaybin-Midyat kara yolunun Beyazsu mevkisinde içme suyu şebekesinin beton bloğuna çarptı.
Kazada sürücünün de bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA