Mardin'de trafik kazası: 3 yaralı
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Mardin'de trafik kazası: 3 yaralı

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mardin'de trafik kazası: 3 yaralı
05.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:59

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği nerüz belirlenemeyen 01 BJT 35 plakalı otomobil, Nusaybin-Midyat kara yolunun Beyazsu mevkisinde içme suyu şebekesinin beton bloğuna çarptı.

Kazada sürücünün de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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